В Коростене подорожал проезд в маршрутках до 2 грн.

В Коростене Житомирской области повышен тариф на проезд в маршрутках на треть- до 2 грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Коростенском горсовете.Раньше стоимость проезда в Коростене была, как и в Житомире, 1,5 гривны.

Такое решение принято исполнительным комитета Коростенского городского совета 8 декабря 2010 года ("Об установлении предельного тарифа на перевозку пассажиров автомобильным транспортом по городу Коростень в режиме маршрутного такси"-УНИАН).

Оно связано с повышением стоимости топлива, горюче-смазочных материалов и запчастей для маршруток.

Предельный тариф в 2 гривны начал действовать в Коростене с 1 января 2011 года. Перевозчики Бердичева также уже инициировали повышение тарифов на проезд в маршрутках до 2 грн., однако такое решение исполкомом Бердичева пока не принято.

Напомним, что житомирские перевозчики маршрутных такси также выступали за повышение стоимости перевозок пассажиров до 2 грн, однако отстоять свою позицию им не удалось и в данный момент за проезд в маршрутке в Житомире платят 1,5 грн.