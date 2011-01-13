«Киевстар» подключил к Интернету по технологии FTTB 15 новых городов

«Киевстар» на 60% расширил географию предоставления фиксированного Интернета по технологии FTTB (оптика к дому), подключив в 4-м квартале 2010 года 15 новых городов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

По данным компании, благодаря строительству новых оптических линий в октябре-декабре 2010 года география услуги «Домашний Интернет» была расширена на 15 городов: Бердянск, Бердичев, Белая Церковь, Калуш, Каменец-Подольский, Кировоград, Ковель, Комсомольск, Константиновка, Мукачево, Сумы, Тернополь, Хмельницкий, Черкассы, Чернигов.

Таким образом, широкополосный «Домашний Интернет» от «Киевстар» присутствует уже в 37 городах Украины. К волоконно-оптической сети подключена 21 тысяча жилых домов, что обеспечивает жителей более чем 2,2 млн. квартир возможностью доступа к Интернету.

Справка УНИАН. В состав бизнес-единицы «Украина» VimpelCom Ltd. входят два украинских телекоммуникационных оператора – «Киевстар» и «Beeline-Украина» (ЗАО «Украинские радиосистемы» и ООО «Голден Телеком»). Объединенная база клиентов составляет около 25 млн. человек.

Сеть мобильной связи «Киевстар» охватывает все крупные и малые города Украины, а также свыше 28 тыс. сельских населенных пунктов, все основные национальные и региональные трассы, большинство морских и речных побережий Украины. «Киевстар» предоставляет услуги EDGE/GPRS на всей территории своего покрытия, а также роуминговые услуги в 195 странах на 5 континентах.

«Beeline-Украина» – участник рынка услуг фиксированной связи для бизнеса и широкополосного доступа на базе FTTB. Бизнес-единица «Украина» VimpelCom Ltd. предоставляет телекоммуникационные услуги под брендами «Киевстар», djuice и «Киевстар Бизнес».