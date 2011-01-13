Дорога Винница – Киев будет построена – Колесников

Вице-премьер-министр, министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ заверяет, что дорога Винница – Киев, строительство 150 км которой было предусмотрено еще в 2005 году постановлением Кабинета Министров, будет построена.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге в Винницкой области.

«Конечно, такая дорога (Винница – Киев – УНИАН) будет. В этом году начал работать Налоговый кодекс, и акциз на топливо будет источником доходов «Укравтодора», соответственно, и источником для строительства новых дорог», – сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

При этом он добавил, что сейчас все приоритеты отданы Евро-2012. «На те деньги, которые есть, строятся подходы к границе принимающих городов – вот это самое важное. А по мере увеличения поступлений акцизного сбора все начатые проекты будут иметь продолжение», – заверил вице-премьер.