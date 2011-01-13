"МТС Украина" ввела в строй 245 базовых станций в своей сети

Оператор мобильной связи “МТС Украина» в период с 1 января по 31 декабря 2010 г., в рамках программы по улучшению качества связи и расширения зоны радиопокрытия сети, установил и ввел в эксплуатацию 245 новых базовых станций, при этом 72 из них запущены в населенных пунктах, где ранее не было покрытия сети МТС.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Наибольшее количество базовых станций установлено в центральной (35% от общего количества) и северной части Украины (15%). Лидером по количеству установленных базовых станций является Киевская область (27%), АР Крым (9%) и Днепропетровская область (8%).

Справка УНИАН. Сеть ПрАО «МТС Украина» охватывает более 97% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Компания обслуживает более 18,23 млн. абонентов. Компания владеет лицензиями на предоставление мобильной (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стационарной и международной / междугородней связи, а также предоставляет услуги международного роуминга на пяти континентах. Выручка за 2009 год составила 8,2 млрд. грн.

«МТС Украина» - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (Россия), крупнейшего оператора мобильной связи в России и странах СНГ. Вместе со своими дочерними предприятиями ОАО «Мобильные ТелеСистемы» обслуживает более 101,63 миллиона абонентов. Население 82 регионов России, а также Армении, Беларуси, Украины, Узбекистана и Туркменистана, где МТС и ее дочерние предприятия имеют лицензии на оказание услуг в стандарте GSM, составляет более 230 млн. чел.