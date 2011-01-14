Львовский горсовет сегодня примет решение о повышении стоимости проезда в транспорте

14 января исполнительный комитет Львовского городского совета по требованию перевозчиков будет рассматривать вопрос о пересмотре тарифов на проезд в общественном транспорте.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, 13 января состоялось рабочее совещание директора департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры горсовета Натальи ПАВЛЮК с руководителями предприятий-перевозчиков.

«Есть напряженная ситуация в том, что нашим перевозчикам не хватает оборотных средств. Это проблема не только их, но и городской власти. Учитывая, что цены на горюче-смазочные материалы возросли более чем на 10%, минимальная заработная плата повысилась в полтора раза, целесообразно увеличить тарифы. Завтра на исполнительный комитет выносится проект решения об увеличении тарифов с 1,75 грн до 2 гривен», - сказала Н.ПАВЛЮК сегодня на совещании с перевозчиками.

После принятия и обнародования решения новый тариф вступит в действие.

Также, по данным пресс-службы, профсоюзное объединение пассажирских перевозчиков обратилось в горсовет с письмом-извещением о проведении забастовки и митинга. Причина обращения - невозможность дальнейшего предоставления услуг по перевозке по действующим тарифам.

Ассоциация «Львовский пассажирский транспорт» просит увеличить стоимость проезда до 2 гривен в автобусах, работающих в режиме «экспресс» и «маршрутное такси». Тарифы предлагают скорректировать лишь в части увеличения стоимости топлива, которое является основной составляющей.

«В обновление автотранспорта города перевозчики вложили более 50 миллионов долларов своих и кредитных средств частных предпринимателей, которые не имеют возможности возвращать банкам кредитные суммы и вынуждены продавать автобусы из-за убыточности их работы», - говорится в обращении ассоциации.

«Стоимость перевозки (пассажиров – УНИАН) во Львове сегодня – самая низкая в Украине», - считают перевозчики.

Львовяне за пользование маршрутным такси платят 1,75 грн. Для сравнения: средняя стоимость перевозки в столице - 2,25 грн, в Луцке, Одессе, Ивано-Франковске - 2 грн, в Донецке - от 1,5 до 2 грн.

В последний раз тарифы на проезд во Львове пересматривались 21 августа 2009 года.

Во Львове насчитывается 74 действующих маршрута, которые обслуживают 22 предприятия перевозчиков.