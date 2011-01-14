АвтоКрАЗ увеличил производство в 3,9 раза - до 1092 автомобилей

Крупнейший в Украине производитель больших грузовых автомобилей - ОАО «Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» (г. Кременчуг, Полтавская обл.) в 2010 году увеличил производство автомобилей в 3,9 раза, по сравнению с 2009 годом, до 1092 штук.

Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром», в которую входит «АвтоКрАЗ».

В декабре 2010 года «АвтоКрАЗ» увеличил производство автомобилей в 3,1 раза, по сравнению с декабрем 2009 года, до 191 штуки.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году «АвтоКрАЗ» сократил производство автомобилей на 91,8%, или на 3 116 штук, по сравнению с 2008 годом, до 280 штук.

Справка УНИАН. ОАО «Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» (г. Кременчуг, Полтавская обл.) выпускает 27 основных моделей и почти 150 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.

Компанию контролирует группа банка «Финансы и кредит» Константина и Олега ЖЕВАГО.