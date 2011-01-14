В Украине в т.г. нужно построить дорог на 18 млрд. грн. и 3 аэропорта - Азаров

В Украине в 2011 году нужно построить дорог на 18 млрд. грн. и три аэропорта.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров, об этом заявил премьер-министр Николай АЗАРОВ во время совещания с вице-премьер-министрами относительно подготовки программы инвестиционной деятельности в 2011 году.

«2011 год для нас должен стать годом абсолютно конкретных дел. Я напомню, что мы в 2011 году должны построить дороги на 18 миллиардов гривень. Мы должны сдать в эксплуатацию, впервые за историю Украины, три крупнейших международных аэропорта», - отметил Н.АЗАРОВ.

В то же время глава правительства подчеркнул, что внимание нужно уделить не только инвестиционным проектам национального масштаба, но и местным, которые можно выполнить в течение года.

«Мы должны реализовывать не только большие проекты, но и заняться тем, чтобы в каждом селе, каждом поселке, каждом городе создать новые рабочие места, реализовать новые инфраструктурные проекты: там, где можно построить больницу, - нужно ее строить, там, где можно отремонтировать детский сад, - необходимо его ремонтировать», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он добавил, что правительство, к сожалению, имеет ограниченное количество финансовых ресурсов, следовательно, все усилия необходимо направить на то, чтобы деньги - до копейки - пошли исключительно на дела, которые улучшат жизнь людей.