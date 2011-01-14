«Визз Эйр Украина» рассчитывает увеличить пассажиропоток на 15-20%

Лоу-кост авиакомпания «Авиалинии Визз Эйр Украина» в 2011 г. рассчитывает увеличить пассажиропоток на своих рейсах на 15-20%, по сравнению с 2010 г. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил исполнительный вице-президент группы Wizz Air Джон СТЕФЕНСОН.

Он напомнил, что с 27 марта авиакомпания меняет аэропорт базирования в Киеве с «Борисполя» на «Жуляны».

По словам Д.СТЕФЕНСОНА, в т.г. авиакомпания не планирует открывать новые внутренние авиарейсы, но продолжит выполнять рейс Киев-Симферополь, что касается международных направлений, то планы по нововведениям есть.

По словам генерального директора «Визз Эйр Украина» Сергея ДЕМЕНТЬЕВА, компания пока не планирует увеличивать парк самолетов. «Пока нам достаточно иметь 2 самолета», - сказал он. По его словам, дальнейшее пополнение парка будет зависеть «от развития межгосударственных соглашений по авиаперевозкам, которые тормозят наше развитие и вхождение в «Открытое небо».

Как сообщал УНИАН, в 2010 году «Визз Эйр Украина» перевезла 546 тыс. пассажиров, что на 2,6% больше показателя 2009 г. (532 тыс.).

В 2010 г. средняя загрузка 180-местных Airbus A320 авиакомпании увеличилась на 5% - до 84%.

В 2010 году авиакомпания открыла 4 новых регулярных рейса: Киев-Гамбург (Любек), Киев-Стокгольм (Скавста), Львов-Венеция (Тревизо), Львов- Мюнхен (Мемминген).

По данным компании, на сегодняшний день «Визз Эйр Украина» осуществляет 12 круглогодичных рейсов и 1 сезонный - по маршруту Киев-Анталия.

Справка УНИАН. «Визз Эйр Украина» – первая бюджетная (лоу-кост) авиакомпания, лицензированная Министерством транспорта и связи Украины. На сегодняшний день флот авиакомпании состоит из двух самолетов Airbus A320.

Входит в группу компаний Wizz Air, являющуюся крупнейшим лоу-кост авиаперевозчиком в Центральной и Восточной Европе. Авиакомпании группы осуществляют перелеты на 34 авиалайнерах Airbus A320 с 12 баз в Польше, Венгрии, Болгарии, Румынии, Украине и Республике Чехия. В апреле 2011 года Wizz Air планирует открыть новые базы в Белграде (Сербия) и Вильнюсе (Литва).