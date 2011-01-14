«Визз Эйр» будет осуществлять рейсы из аэропорта «Киев» (Жуляны) с 27 марта

Лоу-кост авиакомпания «Авиалинии Визз Эйр Украина» заявляет о смене аэропорта базирования в Киеве и начале осуществления рейсов из аэропорта «Киев» (Жуляны) вместо международного аэропорта «Борисполь» с 27 марта 2011 г.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил исполнительный вице-президент группы Wizz Air Джон СТЕФЕНСОН.

«Визз Эйр» перебазируется в «Жуляны». Мы находим этот аэропорт более интересным с точки зрения нашей бизнес-модели», - сообщил он, отметив, что претензий к работе аэропорта «Борисполь» у авиакомпании нет, однако лоу-кост перевозчики, как правило, работают не в главных аэропортах, поскольку они являются затратными с точки зрения обслуживания. По словам Д.СТЕФЕНСОНА, «только с более низкими затратами можно обеспечить низкую стоимость билетов».

С переходом авиакомпании на летнее расписание из «Жулян» начиная с 27 марта будут выполняться рейсы из Киева в Симферополь, Анталию (Турция), Кельн, Дортмунд, Гамбург/Любек, Мемминген/Мюнхен Вест (Германия), Катовице (Польша), Лондон/Лутон (Великобритания), Осло/Торп (Норвегия), Стокгольм/Скавста (Швеция), Венецию/Тревизо (Италия).

«В новом аэропорту существует меньше ограничений, что позволит авиакомпании работать более эффективно и продолжать предлагать доступные тарифы», - отметил Д.СТЕФЕНСОН.

Как сообщил 1-й заместитель гендиректора аэропорта «Киев» Алексей ЯКОВЕЦ, техническим обслуживанием «Визз Эйр» будет заниматься авиакомпания Swissport Ukraine (занималась обслуживанием авиакомпании и в «Борисполе»), которая с марта начнет работу в «Жулянах» наряду с другими хендлинговыми компаниями. Он также отметил, что в «Жулянах» не будут действовать какие-либо специальные тарифы на обслуживание для «Визз Эйр», однако напомнил, что согласно приказу Минтранса в аэропорту тарифы напрямую зависят от объемов перевозок конкретного перевозчика — чем они выше, тем тарифы ниже.

Справка УНИАН. «Визз Эйр Украина» – первая бюджетная (лоу-кост) авиакомпания, лицензированная Министерством транспорта и связи Украины. На сегодняшний день флот авиакомпании состоит из двух самолетов Airbus A320. Входит в группу компаний Wizz Air, являющуюся крупнейшим лоу-кост авиаперевозчиком в Центральной и Восточной Европе. Авиакомпании группы осуществляют перелеты на 34 авиалайнерах Airbus A320 с 12 баз в Польше, Венгрии, Болгарии, Румынии, Украине и Республике Чехия. В апреле 2011 года Wizz Air планирует открыть новые базы в Белграде (Сербия) и Вильнюсе (Литва).