АвтоВАЗ может отозвать 10 тыс. автомобилей Lada из-за дефекта двигателя

Крупнейший российский автопроизводитель АвтоВАЗ может отозвать до 10 тыс. автомобилей Lada из-за дефекта двигателя.

Об этом 14 января сообщили Reuters несколько источников на заводе и близких к нему. По словам одного источника, речь идет о 4 тыс. уже проданных автомобилей, другой источник говорит о 10 тыс. штук. Представитель АвтоВАЗа пока отказывается комментировать эту тему. По словам одного из источников, причина отзыва — «разрушение пружины шайбы» в двигателе. Шайбу поставляет завод «Белзан» (Белебеевский завод). Источник на «Белзане» подтвердил, что эта проблема сейчас обсуждается на АвтоВАЗе, но результатов обсуждения не знает. Замена всех шайб, которых в одном двигателе несколько десятков, обходится дорого, поскольку двигатель почти полностью нужно разбирать, говорит источник.

Проблема обнаружилась еще в конце 2009 года, часть машин осталась на территории завода, и дефект устранялся в новогодние каникулы. АвтоВАЗ регулярно испытывает проблемы с комплектующими из-за изношенности и отказов оборудования своих поставщиков. В то же время кампании по отзыву машин у Автоваза случаются редко - в прошлый раз завод сообщил об отзыве 12.000 Lada из-за проблемы с усилителем тормозов.

Обычно Автовазу удавалось замалчивать такие кампании, ограничиваясь письмами дилерам, рассказывали ранее продавцы Lada.