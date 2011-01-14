Чистая прибыль Intel выросла на 167%

Чистая прибыль компании Intel (США) в 2010 финансовом году выросла, по сравнению с 2009 годом, на 167% и составила 11,7 млрд. долл. (финансовые результаты учтены по системе GAAP).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Выручка компании Intel за 2010 год выросла на 24% и составила 43,6 млрд. долл.

Компания выплатила дивиденды на сумму 3,5 млрд. долл. и потратила 1,5 млрд. долл. на обратный выкуп 70 млн. обыкновенных акций.

Капитальные затраты за год составили 5,2 млрд. долл., в соответствии с ожиданиями компании.

Чистая прибыль компании в 4 квартале 2010 финансового года, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, выросла на 167% и составила 3,4 млрд. долл. Выручка компании за этот же период выросла на 8% и составила 11,5 млрд. долл.

Компания прогнозирует выручку в 1 квартале 2011 года в размере 11,5 млрд. долл. плюс-минус 400 млн. долл.

Справка УНИАН. Intel – мировой лидер в разработке инновационных решений для вычислительной техники. Специалисты корпорации создают высокотехнологичные продукты, являющиеся основой компьютеров и других вычислительных устройств во всем мире.