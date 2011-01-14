«Голден Телеком» и «Билайн» снизят стоимость роуминга

ЗАО «Украинские радиосистемы» и ООО «Голден Телеком» во исполнение требования Антимонопольного комитета Украины (АМК) обязались снизить тарифы на услуги по международному роумингу. Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, об этом операторы мобильной связи официально оповестили комитет.

Согласно сообщению, ЗАО «Украинские радиосистемы» приняло решение о снижении стоимости входящих, национальных (в пределах страны пребывания) и международных исходящих звонков в Украине в тарифной зоне «СНГ» сети «Beeline» с 21 грн./мин. до 16 грн./мин. Решение оператора вступит в силу с 15 января т.г.

Кроме того, компания сообщила АМК об установлении на постоянной основе тарифа на услугу международного роуминга для контрактных абонентов в размере 8 грн./мин. для входящих, национальных (в пределах страны пребывания) и международных исходящих звонков в Украину в тарифной зоне «Beeline».

В свою очередь, «Голден Телеком» заявил о снижении с 15 января т.г. с 15% до 13% надбавки на тарифы за услуги роуминга для контрактных абонентов.

Ранее по требованию АМК снизить тарифы на роуминг в ряде стран СНГ обязались ЗАО «Киевстар Дж.ЕС.Ем» и ЧАО «МТС Украина».

Как сообщал УНИАН, АМК выдвинул официальные требования к операторам мобильной связи, которые работают в Украине, привести тарифы на услуги роуминга к экономически обоснованному уровню.