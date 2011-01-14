«Киевстар» ввел в эксплуатацию АТС с городской нумерацией в Тернополе, Николаеве, Херсоне и Севастополе

Объединенная компания «Киевстар» в четвертом квартале 2010 года ввела в эксплуатацию автоматические телефонные станции (АТС) с городской нумерацией в Тернополе, Николаеве, Херсоне и Севастополе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, фиксированной телефонной связью объединенного «Киевстара» уже обеспечены 23 областных центра, а также Севастополь, Мариуполь, Борисполь, Бровары, в которых компания установила междугородные цифровые телефонные станции (АМТС/ОПТС), подключенные к телефонной сети общего пользования.

В настоящее время завершается строительство фиксированных сетей в Черкассах и Кировограде.

Справка УНИАН. Объединенный «Киевстар» (бизнес-единица «Украина» VimpelCom Ltd.) – мультисервисный оператор, внедряющий универсальные решения для организации полносвязных коммуникационных сетей любого масштаба. В состав бизнес-единицы «Украина» VimpelCom Ltd. входят два украинских телекоммуникационных оператора – «Киевстар» и «Beeline-Украина» (ЗАО «Украинские радиосистемы» и ООО «Голден Телеком»). Объединенная база мобильных клиентов составляет около 25 млн. человек.

Услуги фиксированной связи объединенной компании предоставляются на базе номерного диапазона общей емкостью более 310 тыс. номеров и технических средств ООО «Голден Телеком». Расширение сети фиксированной связи осуществляется с использованием оборудования нового поколения – программных коммутаторов 4-го класса по технологии VoIP.