Доход в отрасли связи Украины в 2010 году вырос на 2%

Несмотря на кризисные явления, которые наблюдались в экономике Украины в прошлом году, в отрасли связи продолжается динамичное развитие сферы информационно-телекоммуникационных технологий и почтовой связи.

Об этом говорится в отчете Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС), которым располагает УНИАН.

Так, по прогнозным данным НКРС, в 2010 году общий объем доходов от реализации услуг связи будет составлять около 47,3 млрд. грн., в том числе от предоставления телекоммуникационных услуг – 43,6 млрд. грн., что на 2% больше, чем в 2009 году.