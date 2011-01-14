НКРС планирует получить от тендера на связь третьего поколения 1 млрд. грн.

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) прогнозирует поступления в Государственный бюджет от тендера на радиочастоты (РЧР) на мобильную связь третьего поколения (3G) в 2011 году 1 млрд. грн. Об этом говорится в отчете Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС), которым располагает УНИАН.

В отчете отмечается, что в 2010 году НКРС проводила подготовительную работу по проведению конверсии РЧР для внедрения технологий мобильной связи третьего поколения совместно с Минтранссвязи и Минобороны.

Учитывая, что в 2009 году проведение мероприятий по конверсии в диапазоне 2 Ггц и соответствующий тендер были остановлены по независимым от НКРС причинам, в 2010 году комиссия инициировала принятие правительством решения, в котором, в частности, определено проведение конверсии и высвобождение полос частот в диапазоне 2 Ггц для внедрения радиотехнологии "Цифровая сотовая связь ИМТ-2000 (UMTS)” с привлечением средств операторов телекоммуникаций.

Во исполнение решения Кабинета министров Украины Министерство обороны разработало и в августе 2010 года предоставило в НКРС на согласование проект Плана конверсии полос радиочастот 1920-1935, 1950-1980, 2010-2015, 2020-2025, 2110-2125, 2140-2170 Мгц. Проект Плана конверсии до октября 2010 года был проработан рабочей группой НКРС с привлечением представителей Минобороны, МВД, Госспецсвязи, Государственной администрации связи, Минэкономики, Минфина.

На проведение мероприятий конверсии проектом Плана конверсии предусматривается перечисление операторами телекоммуникаций на отдельные счета специальных пользователей средств в сумме 847 млн. грн.

В НКРС считают, что проведение конверсии отмеченных выше полос радиочастот без привлечения бюджетных средств предоставит операторам телекоммуникаций возможность внедрить в Украине радиотехнологию мобильной связи третьего поколения, предоставить потребителям доступ к современным телекоммуникационным услугам, создать дополнительные рабочие места, обеспечить поступление в Государственный бюджет Украины средств за счет выдачи новых лицензий (свыше 1 млрд. грн.), сборов за пользование радиочастотным ресурсом Украины (за 5 лет – свыше 15 млрд. грн.), а также за счет объемов телекоммуникационных услуг.

При условии утверждения Минобороны Плана конверсии в начале 2011 года НКРС сможет начать процедуру тендера (аукциона) относительно определения инициаторов конверсии. После поступления средств на счета спецпользователей начнется выполнение мероприятий конверсии по высвобождению радиочастот, которое по плану будет длиться восемь месяцев.

«Таким образом, внедрение технологий мобильной связи третьего поколения непосредственно зависит от проведения конверсии РЧР в полосах радиочастот диапазона 2 Ггц», - говорится в отчете.