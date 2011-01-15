«МТС Украина» снижает на 60% стоимость роуминга в странах СНГ

Оператор мобильной связи «МТС Украина» снижает на 60% тарифы на роуминг в странах СНГ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Как отмечается в сообщении, «МТС Украина» запустила новую роуминговую зону «СНГ», что позволяет абонентам оператора, пребывающим в одной из стран бывшего Союза, звонить по сниженным тарифам. Так, роуминговые тарифы в Армении, Азербайджане, Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Грузии снизились на 60%.

Кроме того, находясь в сети МТС в России, Беларуси, Узбекистане и Армении, абоненты «МТС Украина» могут пользоваться специальным тарифом для роуминговой зоны «Группа МТС».

Как отметила начальник департамента роуминга «МТС Украина» Татьяна МАШНИНА,

СНГ – это регион, который чаще всего посещают абоненты МТС, и компания создала отдельную роуминговую зону, чтобы сделать эти связи более прочными.

Справка УНИАН. Сеть ПрАО «МТС Украина» охватывает более 97% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Компания обслуживает более 18,23 млн. абонентов. Компания владеет лицензиями на предоставление мобильной (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стационарной и международной / междугородней связи, а также предоставляет услуги международного роуминга на пяти континентах.

«МТС Украина» – 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (Россия), крупнейшего оператора мобильной связи в России и странах СНГ. Вместе со своими дочерними предприятиями ОАО «Мобильные ТелеСистемы» обслуживает более 101,63 млн. абонентов. Население 82 регионов России, а также Армении, Беларуси, Украины, Узбекистана и Туркменистана, где МТС и ее дочерние предприятия имеют лицензии на оказание услуг в стандарте GSM, составляет более 230 млн. человек. С июня 2000 года акции МТС котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под кодом MBT.