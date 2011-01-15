Проезд в Черкассах может подорожать до 2 грн. 50 коп.

Проезд в общественном транспорте Черкасс может подорожать на 42% - до 2 грн. 50 коп. Такое последнее предложение перевозчиков Черкасс рассматривается ныне в Черкасском горисполкоме.

Как сообщил на пресс-конференции заместитель городского главы Черкасс Алексей ЛЕОНОВ, поводом для повышения стоимости проезда в Черкассах стал тот факт, что с 2011 года, согласно Налоговому кодексу, увеличился акциз на бензин, и, соответственно, стоимость горючего. Кроме того, с 2011 года увеличилась минимальная зарплата, стоимость энергоносителей, ГСМ и запчастей.

По словам А.ЛЕОНОВА, соответствующий регуляторный акт Черкасского горисполкома будет опубликован в ближайшем номере газеты горсовета. Потом будет обсуждение, обращение к соответствующему департаменту Черкасской облгосадминистрации. Далее - общественные слушания и лишь потом тариф будет утверждаться решением исполнительного комитета Черкасского горсовета.

Кроме того, КП "Черкассыэлектротранс" предоставило предложение Черкасскому горисполкому о повышении стоимости проезда в городских троллейбусах на 25% - до 1,25 грн.