В Дании мошенники изобрели способ заправлять машину c помощью краденных номеров

Датские мошенники изобрели оригинальный способ заправлять машину бесплатно.

Они крадут регистрационные автомобильные номера, чтобы с их помощью затем красть на заправочных станциях бензин. Они устанавливают на своей машине чужой номерной знак, заполняют бак на бензоколонке, после чего скрываются. За 2010 год количество украденных регистрационных автомобильных номеров, согласно данным статистики, увеличилось на 20%.

В 2009 году подобным образом было похищено автомобильного топлива на 3,6 млн долларов, сообщает Gudok.ru