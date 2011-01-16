Скандальная трасса Москва-Петербург окупится через 17 лет

Строительство платной скоростной автотрассы Москва –Петербург (известной кровавыми разборками между заказчиками с одной стороны и экологами и журналистами с другой, вставшими на защиту Химкинского леса в Подмосковье) будет возобновлено не раньше чем через месяц, сообщает Gudok.ru со ссылкой на главу "Росавтодора".

Напомним, что президент РФ Д.Медведев остановил строительство этой скандальной дороги до выяснения конфликтов сторон.

Глава "Росавтодора" сообщил, что первый участок трассы может быть построен уже через три года. «Дорога будет построена через 36 месяцев после того, как возобновится строительство», – добавил он.

Протяженность всей магистрали «М-10-С» составит около 650 км. Ширина проезжей части дороги составит десять полос на выезде из Москвы, восемь полос в Ленинградской и Московской областях и шесть полос на территории Тверской и Новгородской областей.

Платная трасса потребует вложения приблизительно 200-240 млрд рублей. Эти инвестиции окупятся примерно через 17 лет.