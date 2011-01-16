Германия должна ежегодно увеличивать протяженность автобанов на 130 км

Протяженность автобанов в Германии в 2011 году увеличится на 50 километров – до 12,67 тысяч километров.

При этом протяженность всех автодорог страны составляет на данный момент примерно 230 тысяч километров.

При этом эксперты считают, что темпы строительства автобанов должны быть в несколько раз выше, чем 50 километров в год. Они ориентируются на прогнозы развития грузовых и пассажирских потоков.

Нагрузка на немецкие скоростные магистрали, которые являются основными наземными транспортными артериями страны, будет усиливаться, потому что растут объемы перевозок как внутри Германии, так и транзита через нее, отмечают эксперты.

Эксперты заявляют о необходимости ежегодно вводить в эксплуатацию не менее 130 километров новых автобанов, сообщает Gudok.ru.