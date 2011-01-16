В Брюсселе открылся 89-й международный автосалон под девизом "Оседлай свою мечту"

Международный автосалон, 89-й по счету, открылся в субботу в Брюсселе, сообщает РИА Новости.

В этом году девиз выставки-продажи "Оседлай свою мечту" (Drive your Dream). "Изюминкой" автосалона обещает стать демонстрация 22 и 23 января 50 самых эксклюзиных автомобилей мира. Кроме того, посетителей ожидают две мировые автопремьеры - Alfa Romeo Mito 1.3 JTDm 95g/km и BMW 320d EfficientDynamics Edition Touring, а также пять европейских: Audi A6 berline, BMW 6 Cabriolet, BMW 1 M Coupe, Hyundai Coupe Genesis и Saab Crossover 9-4X.

Автосалон, который завершит работу 23 января, будет проходить в 12-ти выставочных залах дворца Heysel на площади 100 тыс. кв. метров. Брюссельская авто-мото выставка уступает по престижности знаменитым автосалонам Женевы, Франкфурта, Парижа и Токио. Тем не менее, все ведущие мировые производители автомобилей и мотоциклов представили здесь свои модели. В прошлом году автосалон в Брюсселе посетили свыше 600 тысяч человек.