В Киеве изменены маршруты ряда автобусов и троллейбусов

В Киеве внесены изменения в схемы движения автобусных маршрутов №№12,19,78 и троллейбусного маршрута №42.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КП «Киевпасстранс».

Как объяснили на предприятии, это было сделано с целью обеспечения надлежащего транспортного обслуживания жителей Соломенского и Голосеевского районов, а также учитывая результаты исследования пассажиропотоков и опроса пассажиров.

В соответствии с новой схемой движения, в рабочие дни автобусный маршрут №12 будет организован по схеме: улица Изюмская – улица Кировоградская – улица Монтажников – улица Нечуя-Левицкого – улица Надъярная – улица Яслинска – улица Клиническая – улица Амосова – улица Клиническая – улица Университетская – улица Клименко (обратно улица Соломенская) – улица Алексеевская.

В выходные дни автобусный маршрут №12 будет курсировать по маршруту: ул.Изюмская – ул.Кировоградская – ул.Монтажников – ул.Нечуя-Левицкого – ул.Надъярная – ул.Яслинская – ул.Клиническая – ул.Амосова.

Автобусный маршрут №19 будет организовано по маршруту: ул.Изюмская – ул.Кировоградская – ул.Кайсарова – ул.Каменяров – ул.Ахтырская.

Автобусный маршрут №78, в направлении станции метро Васильковская», будет организован по маршруту: аэропорт «Киев» – Новая дорога – Кольцевая дорога – ул.Советская – ул.Шевченко – ул.Воздухофлотская – ул.Героев войны – ул.Ленина – ул.Вильямса (разворот на перекрестке с ул.Якубовского) – ул.Вильямса – ул.Трутенко – ул.Амурская – ул.Казацкая – ул.Жуковского – ул. Васильковская – ул. Трутенко – ул. Ленина – ул. Героев войны – ул. Воздухофлотская – ул.Шевченко – ул.Советская – Кольцевая дорога – Новая дорога – аэропорт «Киев».

Троллейбусный маршрут №42 будет организован по трассе: станция метро «Лыбидская» – бульвар Дружбы народов – просп.Краснозвездный – бульв.Чоколовский – ул.Гетмана – ул.Довженко – ул.Дегтярёвская.