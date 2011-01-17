Во Львове перевозчики начали забастовку, требуя повышения платы за проезд

Сегодня перевозчики Львова начали забастовку с требованием повысить плату за проезд в маршрутных такси до 2,5 грн. Утром на маршруты не выехало более 50 автобусов.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Ассоциации свободных профсоюзов автотранспортников Украины Андрей КОРЧИНСКИЙ сообщил журналистам, что возле львовского рынка «Галицкий перекресток» собрались перевозчики с различных маршрутов, их количество постоянно растет.

«С различных автобусных маршрутов мы выделили определенное количество машин, остальные продолжают осуществлять перевозки. Мы не хотим создавать неудобства для пассажиров. Ежедневно количество участников забастовки, очевидно, будет увеличиваться. Если не будет конструктивного диалога с властью, тогда будем идти на объявление общегородской забастовки», – отметил А.КОРЧИНСКИЙ.

По его словам, на собрании перевозчиков было принято решение не ехать под стены городского совета, мотивируя это тем, что власть с ними не считается. Автобусы будут базироваться возле рынка «Галицкий перекресток».

Как отметил А.КОРЧИНСКИЙ, рентабельный тариф для перевозчиков должен быть не ниже 2,5 грн.

«Это цена, которая позволяет содержать в нормальном техническом состоянии транспортные средства и выплачивать заработную плату водителям. За 2 гривни, себе в убыток, никто из перевозчиков ездить не будет», – заявил он.

«Поднимать тариф сразу до 2,5 грн – тяжело для населения и невыгодно для власти, поэтому мы соглашаемся на компромисс, когда тариф будут поднимать постепенно. Такое решение должно быть принято на исполкоме, чтобы перевозчики имели соответствующие документы и знали, что будет завтра», – отметил А.КОРЧИНСКИЙ.

Как сообщила на брифинге директор Департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского городского совета Наталия ПАВЛЮК, с перевозчиками, которые сегодня начали забастовку, городской совет не заключал соглашения. По ее словам, городские маршруты участие в забастовке не принимают.

«Забастовка для меня непонятна. Думаю, все видят, что городская власть идет частично навстречу перевозчикам и понимает, что действительно есть повышение цен на горюче-смазочные материалы, запчасти. Но, с другой стороны, должны и перевозчики понимать, что мы не можем немедленно повысить на такую сумму тарифы. Относительно сегодняшней забастовки, то мне известно, что бастуют маршруты №42, 54 и 38. Маршрут №38 - это областной маршрут, с маршрутами №42 и 54 у мэрии соглашения нет. Они нанимают в субподряд частных лиц, которые имеют транспортные средства. Я уже переговорила с руководителями этих маршрутов, и они уже все работают», – отметила Н.ПАВЛЮК.

По ее словам, повышение стоимости проезда до 2,5 грн. было бы большой нагрузкой на жителей города. Кроме того, чтобы утвердить тариф, рассматриваются все расходы – зарплата, начисления на зарплату, горюче-смазочные материалы, амортизационные расходы за покупку новых автобусов, то есть так формируется стоимость проезда.

Как сообщалось, 14 января исполнительный комитет горсовета Львова перенес рассмотрение вопроса о корректировании тарифов на проезд в общественном транспорте в связи с тем, что директор Департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры находилась в Киеве. Стоимость перевозки должна вырасти до 2 грн., такую цену согласовал Антимонопольный комитет.

Во Львове - 74 действующих маршрута, которые обслуживают 22 предприятия перевозчиков. Стоимость проезда в маршрутном такси во Львове на данное время составляет 1 грн. 75 коп.