Симферопольские перевозчики предлагают повысить стоимость проезда

Девять автотранспортных предприятий крымской столицы обратились в исполнительный комитет Симферопольского городского совета с предложениями о повышении тарифов за проезд в маршрутных такси с 2 до 3-4 грн. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-центре Симферопольского городского совета.

Отмечается, что увеличение цен за проезд перевозчики мотивируют сложившейся экономической ситуацией, связанной с повышением стоимости цен на все составляющие для предоставления услуги пассажирских перевозок, которая и привела к тому, что предприятия несут убытки.

Автоперевозчики ссылаются на основные элементы расчетных данных - высокий объем перевозки льготных категорий пассажиров, резкое повышение цены на дизтопливо (по сравнению с 2009 годом, увеличилась более, чем на 40%). При этом дизельное топливо в структуре себестоимости составляет более 50%. Также по сравнению с 2009 г., в среднем на 40% повысились цены на запчасти и иные материалы на техобслуживание и ремонт транспортных средств. Кроме того, автоперевозчики обращают внимание на увеличение уровня минимальной заработной платы. В 2009-2010 годах она увеличилась на 33% и на данном этапе составляет 907 грн. Как следствие, увеличился объем налогов и отчислений по выплате заработной платы.

По мнению автоперевозчиков Симферополя, "уровень доходов населения в 2009 и 2010 годах увеличился в среднем на 33%, и повышение цен на проезд не вызовет социального негатива".

По данным автоперевозчиков, расчет тарифа произведен в соответствии с методикой расчета тарифов на услуги перевозки пассажиров автомобильного транспорта от 17.11.2009.

Начальник управления транспорта и связи городского совета Нариман МУСАЕВ отметил, что в городе данным видом деятельности занимаются 36 автомобильных предприятий, и подчеркнул, что по поступившим от перевозчиков предложениям будет проведен экономически обоснованный анализ, и будут вынесены соответствующие рекомендации.