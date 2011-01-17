Рейтинг стран-распространителей спама вновь возглавила Индия

В декабре 2010 года рейтинг стран-распространителей спама в почтовом трафике вновь возглавила Индия с показателем в 9,9% от общего объема спама.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании "Лаборатория Касперского".

По данным компании, по сравнению с ноябрем 2010 года средняя доля спама в почтовом трафике незначительно увеличилась и составила 77,1%. Самый низкий показатель месяца был отмечен 6 декабря - 72%; больше всего спама было получено пользователями 12 числа - 85,2%.

В декабре Россия оказалась на втором месте (8,5%), обогнав Италию (4,8%) и Вьетнам (4,7%) в рейтинге стран-распространителей спама. Пятерку замыкает Бразилия – из этой страны было разослано 4,4% мирового спама.

В компании также отмечают значительное уменьшение доли незапрошенной рекламы, распространенной из Старого света - Великобритании (4,3%), Франции (2,2%) и Германии (1,8%). А Соединенные Штаты, бывшие когда-то лидером рейтинга, не попали даже в TOP-20 стран-распространителей - в декабре они заняли 24-е место с показателем 1,2%.

В канун зимней сессии в списке наиболее популярных у спаммеров тематик лидером стал образовательный спам (23,5%). Скорые новогодние праздники повлияли и на рост предложений реплик элитных товаров (10,1%) и "горячих" путевок (9,9%). Самореклама спаммеров заняла четвертую строку (9,4%), а тема "Медицинские товары и услуги" замыкает пятерку с показателем в 9,0%.

В декабре тема Нового года активно эксплуатировалась спаммерами. Уже в первую неделю месяца доля незапрошенных рекламных рассылок, в которых была использована тема новогодних или рождественских праздников, превысила 6%. В целом же доля такого спама составила более 20%.

Эксперты "Лаборатории Касперского" также отметили значительное снижение количества спама непосредственно перед праздниками. Это сезонное явление - в конце года количество рассылаемой рекламы всегда падает, поскольку в этот период пользователи редко читают почту, и рассылать спам становится попросту невыгодно.

Также нужно учесть, что на снижение числа рекламных писем повлияли усилия правоохранительных органов - закрытие нескольких крупных ботнетов и судебные процессы над ключевыми игроками данного рынка способствовали падению общего уровня спама.

«Однако рано говорить о победе: готовясь к будущему наступлению, спаммеры уже организуют новые ботнеты», - отмечается в сообщении.

В то же время, как считают в "Лаборатории Касперского", в ближайшем будущем пользователей ожидает некоторое затишье - длительные рождественские выходные на Западе и новогодние в России приведут к снижению общего количества спама в январе 2011 года.