Во Львове разработают новую маршрутную сеть

Во Львове в течение трех месяцев разработают новую маршрутную сеть.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня во время брифинга директор департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского городского совета Наталия ПАВЛЮК.

По ее словам, Львовский городской совет заказал разработку новой маршрутной сети Национальному университету «Львовская политехника».

Ориентировочная стоимость работ – 99 тыс. грн.

Она отметила, что маршрутная сеть, которой сегодня пользуется Львов, разработана еще в 2007 году. В планах также – внедрение обязательной системы выдачи билетов в маршрутных такси.

«Внедрение обязательной выдачи билета в маршрутках позволит четко контролировать доходы предприятия. Для этого сейчас разрабатывается положение, определяем, какая организация будет это контролировать. Мы это внедрим через 2-3 недели. В апреле мы должны иметь новую транспортную сеть, после этого мы можем быстро провести все конкурсы, подписать на 5 лет с перевозчиками соглашения и требовать выполнения тех условий, которые будут предусмотрены соглашением. А это – и культура поведения, и внешний вид, и перевозка», - сказала Н. ПАВЛЮК.

Также она проинформировала, что документы о поднятии тарифа на проезд в коммунальном транспорте, в частности троллейбусах, трамваях и социальных маршрутках, поданы на рассмотрение в соответствующие министерства. Предлагается поднять стоимость проезда до 1,50 грн.