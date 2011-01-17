В Симферополе оптимизируют маршрутную сеть

В Симферополе для решения проблемы транспортных заторов власти намерены оптимизировать маршрутную сеть и пути следования автобусов. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-центре Симферопольского городского совета.

"В настоящее время уже намечены и воплощаются приоритетные мероприятия по оптимизации маршрутной сети города и изменению путей следования автобусов, что позволит в дальнейшем разрешить транспортную проблему в нашем городе", - сказал начальник управления транспорта и связи городского совета Нариман МУСАЕВ.

По его словам, за последние годы в Симферополе сложилась достаточно насыщенная подвижным составом сеть маршрутов городского пассажирского транспорта. В крымской столице имеется 7 троллейбусных маршрутов, на которых работает 74 троллейбуса. Кроме того, создано 78 автобусных маршрутов, по которым курсируют 879 автобусов. Крымскую столицу обслуживают 36 автомобильных перевозчиков, 20 из них имеют собственные или арендованные производственные базы.

Начальник управления транспорта отметил, что первоочередной мерой по оптимизации маршрутной сети стала разгрузка площади Амет-Хан Султана (район Центрального рынка).

"Были изменены пути следования 5-ти городских автобусных маршрутов, на которых работает 39 автобусов. Конечная остановка у этих автобусов была на Центральном рынке. Теперь автобусы данных маршрутов следуют по иным направлениям", - отметил Н. МУСАЕВ.

Еще одной мерой по оптимизации маршрутной сети города стало изменение пути следования 6-ти городских автобусных маршрутов общего пользования путем ограничения движения данных маршрутов по центральной части города - проспекту Кирова. Всего на этих маршрутах работает 86 автобусов.

Кроме того, по словам Н. МУСАЕВА, произошло сокращение количества автобусов на 59 единиц на 7 городских маршрутах.

Начальник управления сообщил, что благодаря проводимым мероприятиям пассажирским транспортом будут задействованы улицы города, ранее не включенные в маршрутную сеть.