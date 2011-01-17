«МТС Украина» выиграла тендер на обеспечение связи НТКУ

Оператор мобильной связи «МТС Украина» победил в тендере на предоставление услуг связи для Национальной телекомпании Украины (НТКУ). Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Как отметили в компании, при выборе оператора мобильной связи решающим фактором для НТКУ стали, в частности, предоставление услуг мобильной связи на всей территории страны, а также специальное коммерческое предложение, разработанное с учетом специфики пользования услугами сотрудниками клиента.

Справка УНИАН. «Первый Национальный» – общенациональный телеканал. В эфире с 1951 года. Является членом EBU (European Broadcasting Union). Техническое покрытие в панели GFK – 97,6%. Среднесуточная доля аудитории "18 +" за 2010 год составляет 2,59% (общая аудитория). Генеральный директор – Егор Бенкендорф.

Сеть ПрАО «МТС Украина» охватывает более 97% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Компания обслуживает более 18,23 млн. абонентов. Компания владеет лицензиями на предоставление мобильной (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стационарной и международной/междугородней связи, а также предоставляет услуги международного роуминга на пяти континентах. Выручка за 2009 год составила 8,2 млрд. гривен.