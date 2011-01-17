«ВымпелКом Лтд.» одобрил новые предложения объединения с WIND TELECOM

Наблюдательный совет компании «ВымпелКом Лтд.» (в ее состав входят украинские «Киевстар», УРС и "Голден Телеком" – т.н. бизнес-единица «Украина» компании «ВымпелКом Лтд.») дал свое финальное одобрение предложенного объединения «ВымпелКом» и WIND TELECOM S p. A. (“Wind Telecom”, ранее Weather Investments S.p.A.).

Об этом говорится в официальном сообщении «ВымпелКом Лтд.», переданном УНИАН.

За новые условия (сделку) проголосовали 6 из 9 директоров, включая всех трех независимых директоров и трех директоров, номинированных Altimo, при этом три директора, номинированных Telenor, проголосовали против.

После завершения сделки "ВымпелКом" будет владеть, через Wind Telecom, 51,7% компании Orascom Telecom Holding S.A.E. («Orascom Telecom») и 100% WIND Telecomunicazioni S.p.A. («Wind Italy»).

По пересмотренным условиям сделки акционеры Wind Telecom передадут "ВымпелКому" свои акции Wind Telecom в обмен на пакет, состоящий из 325 639 827 вновь выпущенных обыкновенных акций "ВымпелКома", 305 000 000 новых выпущенных конвертируемых привилегированных акций "ВымпелКома" и денежных средств в размере 1,495 миллиарда долларов США. Вновь выпущенные конвертируемые привилегированные акции будут иметь те же права, что и действующие привилегированные акции. В дополнение, сразу или вскоре после завершения сделки некоторые активы будут выделены из Wind Telecom и переданы Weather Investments II S.a.r.l., 72,65% акционеру Wind Telecom, как описано далее.

Обыкновенные и привилегированные акции "ВымпелКома", выпущенные для акционеров Wind Telecom после завершения сделки, будут совместно представлять 20% экономического участия и 30,6% голосующих акций расширенной группы компаний "ВымпелКом". После выпуска новых обыкновенных и привилегированных акций "ВымпелКома", Telenor ASA через свои дочерние компании Telenor Mobile Communications AS и Telenor East Invest AS («Telenor») и Altimo Holdings & Investments Limited через свою дочернюю компанию Altimo Cooperatief U.A. («Altimo») будут владеть соответственно 31,7% и 31,4% экономического участия и 25,0% и 31,0% голосующих акций компании. У миноритарных акционеров доля экономического участия в "ВымпелКоме" будет составлять 17,0%, а доля голосующих акций – 13,4%. Выпуск обыкновенных и конвертируемых привилегированных акций "Вымпел Кома" требует одобрения большинства акционеров в рамках предстоящего Специального общего собрания акционеров "ВымпелКома" (“ОСА ВымпелКома”).

Как известно, по условиям сделки, заключенной 4 октября прошлого года, Wind Telecom должна была получить 20% (18,5% голосующих) акций "Вымпелкома", 1,8 млрд.долл. деньгами и два места в совете директоров компании. Однако Telenor выступил против таких условий сделки и в прошлом году, в связи с чем совет директоров "Вымпелкома" разработал новые условия.

Новыми условиями сделки также определена ответственность акционеров по рискам, связанным с национализацией правительством Алжира дочерней компании Orascom Telecom, Orascom Telecom Algerie («OTA»), и др. вопросы.

Как сообщалось 4 октября 2010 года, объединение "ВымпелКома" и Wind Telecom планирует создать шестого крупнейшего оператора мобильной связи в мире по размерам абонентской базы, с объемом чистой операционной выручки на основе проформы 21,3 миллиарда долларов США и EBITDA на основе проформы в размере 9,4 миллиарда долларов США за год, закончившийся 31 декабря 2009 года.

По словам председателя НС "ВымпелКома" Джо ЛУНДЕРА, это объединение принесет значительную выгоду для всех акционеров.

В то же время, комментируя позицию норвежской компании Теленор – одного из основных акционеров «Вымпелком Лтд.», он сообщил, что, «признавая иную точку зрения "Теленор" по этому поводу, мы верим, что большинство наших акционеров понимают стратегические и финансовые преимущества этой сделки»

При этом он сообщил, что окончательное решение будет принято Специальным общим собранием акционеров.

Согласно данным компании, объединение "ВымпелКома" и Wind Telecom сформирует одну из крупнейших глобальных телекоммуникационных компаний, что, как ожидается, приведет к созданию значительной ценности для акционеров как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Объединенная компания будет оказывать услуги в 19 странах по всему миру с населением 838 миллионов человек и мобильной абонентской базой более 173 миллионов человек.

Компания Telenor мотивирует свое несогласие с новыми условиями сделки тем, что она

имеет преимущественное право по условиям Соглашения акционеров в отношении выпуска новых акций в пользу акционеров Wind Telecom. Telenor утверждает, что связанные с этим действия Altimo нарушают пункт Соглашения акционеров, обязывающий стороны действовать добросовестно и конструктивно с тем, чтобы исполнить условия данного Соглашения. В письмах Telenor далее заявляет, что компания будет принимать активное участие в попытках Altimo помешать Telenor воспользоваться его преимущественным правом в случае, если компания займет позицию, что преимущественные права не применимы в рамках сделки. Telenor заявил, что примет все возможные меры против компании, Altimo и акционеров Wind Telecom в случае, если какие-либо акции будут выпущены в пользу акционеров Wind Telecom без реализации заявленного преимущественного права Telenor.

Справка УНИАН. В группу "ВымпелКом Лтд." входят операторы связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет. Штаб-квартира группы "ВымпелКом Лтд." находится в Амстердаме. В группу "ВымпелКом Лтд." входят компании, осуществляющие операции в России, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Грузии, Армении, Кыргызстане, Вьетнаме и Камбодже на территории с общим населением около 345 млн. человек. По состоянию на 30 сентября 2010 года группа "ВымпелКом Лтд." обслуживала 92 миллиона абонентов мобильной связи и имела 2,8 млрд. долл. чистой операционной выручки.

Компании группы "ВымпелКом Лтд." предоставляют услуги под брендами "Билайн" и "Киевстар".

“Wind Telecom S.p.A”, прежнее название «Weather Investments S.p.A.», является ведущей международной телекоммуникационной компанией, предоставляющей услуги мобильной и фиксированной связи, широкополосного доступа в Интернет, а также международные услуги связи 123 миллионам абонентов, проживающих в Алжире, Бангладеш, Египте, Греции, Италии, Пакистане и Северной Корее. «Orascom Telecom Holding», дочерняя компания Wind Telecom, владеет косвенной долей участия в «Globalive Wireless», операторе беспроводных услуг в Канаде. Компания «Wind Telecom» осуществляет деятельность через свои дочерние общества – «Orascom Telecom Holding S.A.E.», «WIND Telecomunicazioni S.p.A.» и «Wind Hellas Telecommunications S.A.». Компанией Wind Telecom владеет «Weather Investments II S.a.r.l.» с долей участия 72,65% (сама компания принадлежит семье Савирис), а оставшимися акциями владеет ряд финансовых инвесторов.