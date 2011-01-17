Мининфраструктуры предлагает ежемесячно повышать грузовые ж/д тарифы на 2,2%

Министерство инфраструктуры обнародовало проект приказа, которым предлагает с 1 февраля т.г. поэтапное ежемесячное повышение железнодорожных грузовых тарифов.

Текст приказа «О внесении изменений в Коэффициенты, применяемые к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ними услуги» размещен на сайте министерства.

Согласно пояснительной записке к проекту, проведение поэтапной индексации грузовых железнодорожных тарифов по 2,2% ежемесячно частично обеспечит принцип самоокупаемости железных дорог, будет способствовать улучшению финансово-экономического состояния отрасли, выполнению инвестиционных программ, увеличению платежей в государственный бюджет и сохранению налоговых поступлений на уровне не меньше, чем в предыдущем году.

Как напоминают разработчики проекта, последняя индексация тарифов на перевозку грузов в пределах Украины осуществлялась в октябре 2008 года, кроме грузов горно-металлургического и химического комплексов, на перевозку которых были предоставлены скидки согласно правительственным решениям. В то же время, с момента последнего повышения тарифов на перевозку грузов фактический индекс цен производителей промышленной продукции составил 125,2%, индекс потребительских цен (инфляция) - 125,9%.

Как отмечают в министерстве, финансовое состояние отрасли при условии индексации тарифов и существующих источников капитальных инвестиций, с учетом привлеченных средств, позволит в 2011 году удовлетворить потребность железных дорог только на 61,3%. Дефицит финансовых средств составит почти 10 млрд. грн.

По данным министерства, реализация нормативного акта, в случае его принятия, будет способствовать увеличению налоговых поступлений в государственный бюджет, которые составят 1 млрд. 841,5 млн. грн, из них налог на прибыль - 704 млн. грн., налог на добавленную стоимость - 793,2 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, ранее Министерство транспорта и связи Украины (нынешнее Минифраструктуры) обнародовало проект приказа «О внесении изменений в Коэффициенты, применяемые к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ними услуги», которым с 1 января 2011 г. предлагалось провести индексацию грузовых железнодорожных тарифов на 16%.