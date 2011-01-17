Железные дороги Украины электрифицировали 99 км участков

В течение 2010 года было электрифицировано 99 км эксплуатационной длины железных дорог Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Согласно сообщению, перевод железнодорожного транспорта с тепловозной на электротягу позволяет повысить эффективность перевозок, снизить их себестоимость, уменьшить объемы выбросов в атмосферу вредных газов от сгорания дизельного топлива.

При этом развернутая длина электрифицированных путей в 2010 году больше - 266,65 км.

В частности, в прошлом году электрифицировано 24 км направления Полтава-Кременчуг (участок Полтава-Малая Перещепинская) Южной железной дороги и 75 км парного пути направления Конотоп - Ворожба Юго-Западной железной дороги. Также электрифицировано 9 км путей Симферопольского железнодорожного узла, восстановлена контактная сеть на участке Рядовая - Грековатая Приднепровской железной протяженностью 19,7 км и пр.

В целом на сегодня эксплуатационная длина электрифицированных участков составляет 9854 км, что составляет 45% от общей протяженности железных дорог Украины. По этому показателю Украина занимает 10-е место среди стран мира и 6-е место среди стран Европы.