В устье Дуная экипажи буксиров предотвратили столкновение

Слаженными действиями экипажей буксиров «Могучий» и «БТ-440» акционерной судоходной компании «Укрморречфлот» предтвращены возможные столкновения с речными судами дрейфующего несамоходного плавучего дока «ПД-20», который вследствие обрыва буксирного каната начал опасный дрейф вниз по течению Дунаю.

Как сообщили сегодня УНИАН в пресс-службе Государственного предприятии «Дельта-Лоцман», аварийная ситуация возникла ночью «на 7-м километре устья Быстрое, по которому проложен канал Дунай – Черное море. Внезапно оборвался буксирный канат, с помощью которого буксир «Могучий» перемещал плавучий док «ПД-20» из Жебрияновской бухты Черного моря в направлении городка Вилково - затона «Базарчук».

Лишь благодаря тому, что экипаж буксира не растерялся и сумел прижать дрейфующего «беглеца» (длиной 46 метров и шириной 20 метров) к левому берегу Дуная в безопасном месте, удалось предотвратить возможные опасные столкновения на пути его следования по глубоководному судовому ходу.

Чтобы исключить препятствия на пути движению судов по ГСХ на выходе из реки Дунай в Черное море в течение двух часов, для помощи экипажу «Могучего» в оперативном порядке был привлечен специалистами Укрморречфлота также буксир-толкач «БТ-440». Скординиированными действиями речников после пропуска судов, около 13:00, буксировка плавдока в пункт назначения была возобновлена, уточнили в пресс-службе АСК «Укрморречфлот».

Весь период ситуация находилась под контролем «Укрморречфлота», Госфлотинспекции, инспекции портнадзора и капитана МТП Усть-Дунайск, ЦРДС и лоцманской службы ГП «Дельта-лоцман», а также судовладельца указанных плавсредств, скоординированные действия которых позволили эффективно и в кратчайшие сроки локализовать возможные последствия инцидента, подытожили в АСК «Укрморречфлот».