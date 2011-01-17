Киевский метрополитен в 2010 году перевез 504,3 млн. пассажиров

В течение 2010 года коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" перевезло 504 млн. 287,9 тыс. пассажиров. План перевозок перевыполнен на 2,3%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе метрополитена.

Согласно сообщению, наиболее нагруженной линией метрополитена остается Святошинско-Броварская, на которой в течение года перевезено 230,1 млн. пассажиров. На Куреневско-Красноармейской и Сырецко-Печерской линиях перевезено соответственно 154,0 млн. и 120,2 млн. пассажиров.

На Святошинско-Броварской линии наиболее нагруженными станциями были "Лесная" и "Вокзальная". Среднесуточные перевозки на них составили соответственно 67,1 тыс. пассажиров и 65,9 тыс. пассажиров.

Наиболее нагруженными станциями Куреневско-Красноармейской линии были "Лыбидская" и "Петровка". Ежедневно турникеты этих станций пересекали соответственно 53,0 тыс. и 51,7 тыс. пассажиров.

На Сырецко-Печерской линии наиболее нагруженными были станции "Лукьяновская" и "Позняки". Среднесуточные перевозки здесь составили соответственно 44,2 тыс. и 37,7 тыс. пассажиров.

Справка УНИАН. Киевский метрополитен представляет собой многопрофильное предприятие, современный сложный инженерный комплекс. В его составе действуют 11 эксплуатационных служб, 3 электродепо, мастерские по ремонту подвижного состава, дирекция строительства метрополитена.

В настоящее время Киевский метрополитен имеет три действующие линии, суммарная эксплуатационная длина которых превышает 60 км.