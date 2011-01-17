Реконструкцию станций скоростного трамваю планируют завершить до 1 марта

До 1 марта 2011 года планируется полностью закончить работы по реконструкции и обустройству необходимым оборудованием станций линии скоростного трамвая «Ивана Лепсе», «Героев Севастополя», «Гарматная», «Полевая», «Политехническая» и «Площадь Победы».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на коммунальное предприятие «Киевпасстранс», которое выполняет соответствующие работы.

Как отмечается в сообщении, сегодня были открыты для пассажиров две станции скоростного трамваю «Героев Севастополя» и «Полевая», которые с 7 декабря 2010 года были закрыты на время проведением основных строительных работ. Заключительные работы будут выполняться в соответствии с графиком без закрытия станций.

В коммунальном предприятии также сообщили, что в ближайшее время будут временно закрыто для проведения соответствующих строительных работ станции «Ивана Лепсе» та «Гарматная».

Как сообщал УНИАН, 16 октября 2010 года в Киеве после реконструкции была открыта первая очередь линии скоростного трамвая «Кольцевая дорога – улица Старовокзальная». Работы по реконструкции были начаты в 2007 году.

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на торжественном открытии первой очереди поручил полностью открыть линию скоростного трамвая до 1 марта 2011 года. На тот момент были полностью реконструированы пять станций первой очереди из 13-ти.