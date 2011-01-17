В «Домодедово» заработала автоматизированная система выдачи миграционных карт

Сегодня в московском аэропорту «Домодедово» состоялась презентация автоматизированной системы заполнения и выдачи миграционных карт иностранным гражданам, проходящим паспортный контроль.

Как сообщили УНИАН в Федеральной миграционной службе России, ранее иностранный гражданин, приезжающий в Российскую Федерацию, должен был заполнять миграционную карту от руки.

«Теперь миграционная карта заполняется автоматически после того, как иностранец передаст свой документ, удостоверяющий личность, сотруднику пограничных органов», - говорится в сообщении.

Системой автоматизированного заполнения и выдачи миграционных карт уже оборудован московский аэропорт «Внуково». В течение 2011 года аналогичную систему планируется запустить в аэропорту «Шереметьево».

В дальнейшем запустить подобную систему планируется в аэропортах Казани, Владивостока и Санкт-Петербурга.

Как известно, граждане Украины, прибывающие в Россию, обязаны заполнять миграционную карту, где указываются личные данные, сроки пребывания и цель поездки.