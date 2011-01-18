В Одессе спишут на металлолом 50 трамваев и 14 троллейбусов

КП "Одессгорэлектротранс" решило списать с баланса 64 единицы электротранспорта. Об этом "МОСТ-Одесса" сообщил директор предприятия Дмитрий Полунин.

"Мы планируем списать с баланса предприятия 50 трамваев и 14 троллейбусов, в том числе один грузовой. Техника эксплуатируется уже более 40 лет и полностью пришла в негодность", - отметил Д. Полунин.

Отметим, что срок эксплуатации трамвая составляет 16 лет, а троллейбуса - 10.

Решение о списании с баланса электротранспорта будет вынесено на ближайшую сессию горсовета.