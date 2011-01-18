Автобусные перевозки в Одесской обл. отдадут одному коммунальному предприятию

Автобусными перевозками в Одесской области будет заниматься специализированное коммунальное предприятие, сообщает МОСТ-Одесса со ссылкой на главу ОГА Эдуарда Матвийчука.

"Транспортные перевозки нынче наполняют не бюджет области, а карманы мошенников. В связи с этим я жду предложений от управления морехозяйственного комплекса, транспорта и связи о создании коммунального предприятия, которое обеспечит транспортные перевозки в области. И тем самым мы устраним все криминальные, непрозрачные факторы, которые еще имеют место", - отметил Э. Матвийчук.

Он также отметил, что необходимо сделать так, чтобы жители области из любого села могли доехать в районный центр.