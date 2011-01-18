В Украине перевозки грузов выросли на 8,5% - до 755 млн. тонн

За 2010 г. предприятиями транспорта Украины перевезено 755,3 млн. тонн грузов, что на 8,5% больше, чем за 2009 г. Об этом сообщает Государственный комитет статистики Украины.

Согласно сообщению, грузооборот в прошлом году вырос на 6,4% и составил 404,6 млрд. т/км.

Грузооборот железнодорожного транспорта увеличился на 11,1%. В частности, на Львовской железной дороге грузооборот вырос на 19,0%, Донецкой - на 15,7%, Южной - на 11,5%, Юго-Западной - на 11,1%, Приднепровской - на 9,9%, Одесской - на 5, 2%. Увеличение грузооборота состоялось также на речном транспорте (на 41,2%), автомобильном (на 13,8%), авиационном (на 7,8%). В то же время, грузооборот уменьшился на морском транспорте (на 1,4%) и на трубопроводном (на 2,4%).

Перевозки грузов железными дорогами сравнительно с 2009 г. выросли на 10,5% - до 432,5 млн. тонн, в т.ч. отправление грузов - на 11,1%. Отправление грузов выросло на Львовской железной дороге на 21,7%, Одесской - на 20,5%, Приднепровской - на 14,7%, Юго-Западной - на 12,1%, Донецкой - на 8,3%. На Южной железной дороге отправление грузов снизилось на 2,8%. Отправка лесных грузов увеличилась на 36,4%, строительных материалов - на 24,3%, лома черных металлов - на 21,1%, химических и минеральных удобрений - на 19,2%, железной и марганцевой руды - на 16,1%, кокса - на 10,5%, нефти и нефтепродуктов - на 9,3%, черных металлов - на 8,3%, каменного угля - на 7,6%, цемента - на 4,0%. Отправление зерна и продуктов помола снизилось на 37,8%.

Согласно сообщению, отечественный морской и речной торговый флот выполнил перевозку грузов в объеме 11,1 млн. тонн, что на 13,0% больше, чем за 2009 г . В частности, перевозки грузов предприятиями речного транспорта по сравнению с 2009 г. выросли на 36,2%, морского транспорта - уменьшились на 12,7%. Заграничные перевозки грузов речным транспортом увеличились на 26,4%, морским - на 10,4%. Объем переработки грузов в торговых и рыбных портах и на промышленных причалах (морских и речных) уменьшился на 4,7% и составил 154,3 млн. тонн. Переработка импортных грузов увеличилась на 36,0%. Переработка транзитных грузов сократилась на 15,5%, внутреннего сообщения - на 1,1%, экспортных - на 4,6%. Количество обработанных судов - заграничных и инфрахт - увеличилось на 0,6% - до 17,1 тыс. ед.

Предприятиями автомобильного транспорта (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) за 2010 г. перевезено 158,2 млн. тонн грузов, что на 12,8% больше, чем за 2009 г., и выполнен грузооборот в объеме 38,7 млрд. т/км, который вырос на 13,8%.

Авиатранспортом перевезено 87,3 тыс. тонн грузов, что на 2,6% больше, чем за 2009 г. Грузооборот авиационного транспорта составил 378,2 млн. т/км, что на 7,8% больше по сравнению с 2009 г.

Кроме того, магистральными трубопроводами в 2010 г. транспортировано 153,4 млн. тонн грузов, что на 0,7% меньше, чем в 2009 г.

Справка УНИАН. В 2009 году предприятия транспорта Украины перевезли 695,7 млн. тонн грузов, что составляет 78,1% от объема перевозок грузов за 2008 год. Грузооборот в 2009 году составил 380 млрд. т/км – 77,5% от объема 2008 года.

За 2008 год предприятия транспорта Украины перевезли 891,8 млн. тонн грузов, что на 1,3% меньше, чем в 2007 году.