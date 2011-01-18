Перевозки пассажиров в Украине снизились на 6% - до 6,8 млрд. человек

За 2010 г. услугами пассажирского транспорта в Украине воспользовались 6,8 млрд. пассажиров, выполнена пассажирская работа в объеме 129,8 млрд. пасс./км, что, соответственно, на 6% и 0,2% меньше объемов 2009 г.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

В частности, железнодорожным транспортом за 2010 г. отправлено 426,6 млн. пассажиров (с учетом перевозок городской электричкой), что на 0,2% больше, чем за 2009 г. Отправление пассажиров уменьшилось на Донецкой железной дороге на 1,7%, Приднепровской - на 1,1%. На Одесской железной дороге отправление пассажиров выросло на 2,8%, Львовской - на 0,2%, на Южной и Юго-Западной - на 0,1%.

Услугами автомобильного транспорта (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) воспользовались 3,7 млрд. пассажиров, что на 7,3% меньше, чем за 2009 г. Перевозка пассажиров автотранспортом физических лиц-предпринимателей уменьшилась на 8,0%.

Перевозка пассажиров морским транспортом по сравнению с 2009 г. выросли на 6,8%. Предприятия Севастополя, которые выполнили 82,3% общих объемов морских перевозок пассажиров, увеличили перевозку на 6,1%.

Заграничные морские перевозки пассажиров по сравнению с 2009 г. выросли на 12,6%. Предприятия Автономной Республики Крым, которые выполняют почти все морские заграничные перевозки (95,6%), увеличили перевозку пассажиров в 2010 г. на 13,3%. Кроме того, речным транспортом перевезено 1,0 млн. пассажиров, что на 34,8% меньше, чем за 2009 г.

По данным Госкомстата, авиационным транспортом в 2010 г. перевезено 6,1 млн. пассажиров, что на 19,2% больше, чем за 2009 г.

Также за 2010 г. городским электротранспортом перевезено 2,7 млрд. пассажиров, что на 5,1% меньше по сравнению с 2009 г.

Справка УНИАН. В Украине в 2009 году пассажирским транспортом было перевезено 7,3 млрд. человек, что на 12,7% меньше, чем в 2008 году.