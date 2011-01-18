Украина и Япония затронули вопрос упрощения визового режима для украинцев

Украина и Япония затронули вопрос о возможности упрощения визового режима для украинцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в Совместном заявлении относительно украинско-японского глобального партнерства, которое подписали сегодня в Токио Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и премьер-министр Японии Наото КАН.

«С целью дальнейшего развития контактов между народами Японии и Украины два лидера поручили соответствующим должностным лицам изучить возможность упрощения визового режима для украинцев», - отмечается в документе.

Во время переговоров с премьер-министром Японии Президент Украины также предложил в ближайшем будущем ввести регулярные прямые авиационные рейсы между двумя странами.