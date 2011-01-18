В портах Крыма переработка грузов увеличилась на 3% – до 12,5 млн. тонн

В морских портах Автономной Республики Крым в 2010 году объем переработки грузов увеличился на 3,2% по сравнению с 2009 годом и составил 12,5 млн. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, из общего объема переработки грузов 73,2% составили сухогрузы.

Половину всех переработанных грузов составляют отправляемые на экспорт грузы, по сравнению с 2009 годом объем их перевалки увеличился на 41,1%.

Также увеличились объемы обработки импортных грузов – на 45,3%. Вместе с тем, произошло уменьшение объемов перевалки грузов внутреннего сообщения – на 42,8% и транзитных грузов – на 16,6%.

В 2010 году 2,7 тыс. судов прошли обработку в портах автономии, что на 14,7% больше, чем за 2009 год. Из общего количества судов, на которые осуществлена погрузка или разгрузка грузов, 83% составляют суда иностранных владельцев и фрахтовщиков.

Как сообщал УНИАН, в январе-ноябре 2010 года объем переработки грузов в морских портах Крыма увеличился на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и составил 11,5 млн. тонн.

В 2009 году порты АРК переработали 12,1 млн. тонн грузов, что на 5% меньше, чем за 2008 год.