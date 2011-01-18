Аэропорты Крыма увеличили перевозку пассажиров на 12,3% – до 843,4 тыс. человек

В 2010 году услугами аэропортов Автономной Республики Крым воспользовалось 843,4 тыс. человек, что на 12,3% больше, чем в 2009 году.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, по итогам года количество отправленных из аэропортов Крыма пассажиров увеличилось на 11,7% и составило 418,6 тыс. человек. Количество пассажиров, прибывших в аэропорты автономии, составило 424,8 тыс. человек, что на 12,9% больше, чем в 2009 году.

В 2010 году аэропортами автономии было выполнено 6,5 тыс. рейсов, что на 7,5% больше, чем годом ранее.

Кроме того, по итогам прошлого года из аэропортов автономии было отправлено 266,2 тонны грузов, прибыло – 715,4 тонны, что соответственно на 23,6% и в 3,7 раза больше, чем за 2009 год.

Авиаперевозчики Крыма оказывают услуги по перевозке грузов только в международном сообщении. По сравнению с 2009 годом этот показатель уменьшился на 37,2% и составил 4 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, за январь-ноябрь 2010 года количество пассажиров, воспользовавшихся услугами аэропортов Крыма, составило 810,3 тыс. человек, что на 12,7% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

За 2009 год количество воспользовавшихся услугами аэропортов Крыма пассажиров уменьшилось на 12,3% – до 751 тыс. человек.