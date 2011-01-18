Украина с января принимает председательство в Международной комиссии по защите Дуная

С января 2011 года Украина на протяжении всего года будет председательствовать в Международной комиссии по защите реки Дунай (МКЗД).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Александр ДИКУСАРОВ.

По его словам, в соответствии с решением правительства, функции президента МКЗД будет выполнять посол по особым поручениям МИД Украины, председатель делегации Украины при МКЗД Николай МЕЛЕНЕВСКИЙ.

19 января в помещении Венского международного центра состоится официальная церемония передачи Украине председательства в рамках комиссии, в которой, в частности, примут участие министры окружающей среды Словении и Австрии, руководители международных природоохранных организаций, расположенных в Вене, послы Дунайских стран.

По словам Н.МЕЛЕНЕВСКОГО, в период президентства Украины особое внимание будет уделено вопросам обеспечения стабильного развития Дунайского региона. «Для этого крайне необходимо плодотворное сотрудничество всех дунайских стран», - отметил А.ДИКУСАРОВ.

Среди основных приоритетов председательства Украины в МКЗД главным будут вопросы одобрения Интегрированного плана управления бассейном реки Тиса, проведения в Украине в апреле этого года встречи министров окружающей среды Тисайских стран, подготовка планов управления для бассейнов дельты реки Дунай и рек Прут и Сирет.