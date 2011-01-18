«Райффайзен банк Аваль» и «Экспресс Банк» предоставят кредит ОЖД

АО «Райффайзен банк Аваль» и ПАО «Экспресс Банк» предоставят Одесской железной дороге (ОЖД) долгосрочные кредиты в виде возобновляемой кредитной линии на общую сумму 313 млн. 210 тыс. грн. Соответствующее объявление размещено на сайте «Государственные закупки».

Согласно объявлению, банки выиграли соответствующие торги на предоставление кредитов, которые были объявлены в 9 лотах.

В частности, «Экспресс-Банк» выиграл два лота — на 50 млн. грн. и на 25 млн. грн. (75 млн. грн.), «Райффайзен банк Аваль» - 7 лотов на общую сумму 238,21 млн. грн.

Договоры с банками заключены 30 декабря 2010 г.

Справка УНИАН. Эксплуатационная длина ОЖД достигает 4070 км. ОЖД обслуживает Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, Черкасскую, Кировоградскую и Винницкую области. В пределах Одесской железной дороги сосредоточены 9 государственных морских торговых портов, на которые в совокупности приходится около 80% грузооборота портов Украины. Таким образом, обеспечиваются внешние транспортно-экономические связи с более чем 70 странами мира.