Укрзализныця инвестировала в подготовку к Евро-2012 более 3,7 млрд. грн.

Согласно Государственной целевой программе подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу, в 2010 году «Укрзализныця» провела мероприятий по подготовке объектов железнодорожной инфраструктуры и подвижного состава к проведению Евро-2012 на сумму более 3,7 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, в частности, для внедрения по направлениям транснациональных коридоров скоростного движения пассажирских поездов на направлениях Львов – Жмеринка – Киев, Киев – Полтава – Харьков – Донецк выполнены ремонтно-путевые, строительно-монтажные работы; проведена реконструкция и модернизация устройств энергетики, сигнализации и связи.

В 2010 году был электрифицирован участок Полтава – Малая Перещепинская развернутой длиной 59,8 км, включающий в себя комплекс работ по строительству и монтажу контактной сети, строительно-монтажные работы по обустройству энергетики, внешнего освещения 2 станций, 9 остановочных платформ, 6 переездов, дистанционное управление разъединителями. Также выполнены строительно-монтажные работы по электрификации парков станции Кременчуг.

Кроме того, проводились работы по подготовке вокзалов к Евро-2012. В рамках подготовки к чемпионату в Киеве продолжались работы по строительству железнодорожно-автомобильного мостового перехода через Днепр, на котором в 2010 году были открыты движение железнодорожного и автомобильного транспорта с левого на правый берег Днепра и остановочный пункт «Левый берег».

Как отмечают в ведомстве, также продолжается закупка пассажирского подвижного состава для обеспечения межрегиональных пассажирских перевозок. В частности, Южная железная дорога заключила договор на приобретение двух межрегиональных поездов локомотивной тяги. Кроме того, 21 пассажирский вагон производства ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» получила ЮЗЖД. Также в локомотивном хозяйстве железных дорог приобретено 3 электровоза постоянного тока для Приднепровской железной дороги, 3 электровоза переменного тока – для Одесской железной дороги и 1 электровоз постоянного тока – для Донецкой железной дороги.

Кроме того, в пригородном хозяйстве железных дорог Донецкая и Львовская железные дороги заключили договора с ОАО «Лугансктепловоз» на приобретение двух дизель-поездов, Львовская железная дорога заключила договор на приобретение одного электропоезда постоянного тока, Юго-Западная – договор на приобретение двух рельсовых автобусов АО «ПЕСА».