Укрзализныця провела обучение иностранным языкам для 1200 работников

В рамках подготовки железнодорожной отрасли к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу «Укрзализныця» в 2010 году провела обучение 1200 работников пассажирского хозяйства иностранным языкам.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Согласно сообщению, с этой целью ведомство утвердило и направило на железные дороги Украины тематические планы и программы курсов целевого назначения по обучению профессиональному общению на иностранных языках проводников, билетных кассиров, дежурных по вокзалу, работников справочного бюро с отрывом и без отрыва от производства.

Согласно сообщению, сейчас проходят обучение 714 работников. С целью обеспечения указанных курсов словарями, учебниками и пособиями по иностранным языкам в 2010 году было закуплено 1584 экземпляра.