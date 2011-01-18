«Эрдэ Банк» предоставил «Лугансктепловозу» 41,76 млн. грн.

ПАО «Эрдэ Банк» предоставил ОАО «Лугансктепловоз» на условиях факторинга 41,760 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении предприятия, обнародованном на сайте «Государственные закупки».

Соответствующий договор был подписан 28 декабря 2010 года, его стоимость – 6,08 млн. грн.

Детали сделки не уточняются.

Справка УНИАН. ОАО «Холдинговая компания «Лугансктепловоз» – крупнейшее предприятие Украины, специализирующееся на выпуске магистральных грузовых тепловозов и электровозов, электропоездов постоянного и переменного тока, дизель-поездов.

Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» (Россия), входящая в российский «Трансмашхолдинг», 15 июня 2010 года была признана победителем конкурса с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 76,001% акций ОАО «Лугансктепловоз». После этого начались судебные тяжбы с обоюдными исками Брянского машзавода и Фонда государственного имущества Украины.

Кабинет Министров Украины на заседании 15 декабря 2010 года принял решение о заключении мирового соглашения с Брянским машзаводом по поводу проблемных вопросов, связанных с приватизацией «Лугансктепловоза».

ПАО «Эрде Банк» создано в 2006 году. На сегодня банк входит в четвертую группу по классификации Нацбанка, а по объему активов занимает 85-е место среди 175 банков Украины.