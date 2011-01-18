В 2010 году в мире было отправлено 107 трлн. электронных писем, из них 89% спама

В 2010 году в мире было отправлено 107 трлн. электронных писем, при этом 89% из них являлись спамом.

Об этом говорится в результатах исследования компании Pingdom, которые опубликованы на сайте компании.

В среднем каждый день распространялось около 294 млрд. электронных писем, из них 262 млрд. были спамом. Всего компанией зафиксировано 1,88 млрд. пользователей электронной почты, при этом их число в 2010 году возросло на 480 млн.

человек.

Согласно результатам исследования, по состоянию на июнь 2010 года мировая аудитория Интернета выросла на 14% по сравнению с июнем 2009 года и составила 1,97 млрд. человек.

Наибольшая интернет-аудитория насчитывается в Азии – 825,1 млн. пользователей. Число пользователей в Европе почти вдвое меньше, чем в Азии, и составляло 475,1 млн. пользователей. В Северной Америке насчитывалось 266,2 млн. пользователей, в Южной Америке – 204,7 млн., в Африке – 110,9 млн., на Ближнем Востоке – 63,2 млн., в Океании/Австралии – 21,3 млн.

По состоянию на конец 2010 года количество веб-сайтов в мире выросло на 21,4 млн. по сравнению с предыдущим годом и составило 255 млн. сайтов.

Наибольшее число зарегистрированных доменных имен приходится на доменную зону .COM – на конец 2010 года число доменов .COM составило 88,8 млн. Кроме того, 13,2 млн. доменов зарегистрировано в зоне .NET, число доменов .ORG составило 8,6 млн. Количество сайтов с государственными доменами верхнего уровня (.DE, .UA, .UK) на конец 2010 года составляло 79,2 млн.

Самыми популярными социальными/медиа сетями в 2010 году были Twitter и Facebook. Количество зарегистрированных пользователей на сайте Twitter превысило 175 млн. (по состоянию на сентябрь 2010 года), что на 100 млн. больше, чем по состоянию на сентябрь 2009 года. Количество пользователей на Facebook по состоянию на конец 2010 года возросло на 250 млн. и составило 600 млн.