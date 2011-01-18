Дата-центр ВОЛЯ увеличил объемы трафика во всех тарифных планах

Дата-центр ВОЛЯ обновил линейку тарифных планов и предложил своим абонентам улучшенные условия получения услуги, увеличив объемы трафика во всех тарифных планах и снизив стоимость зарубежных каналов.

Об этом УНИАН сообщила руководитель отдела PR компании ВОЛЯ Алина СИГДА.

В частности, по данным А.СИГДЫ, во всех тарифных планах на 60% увеличен объем входящего зарубежного трафика, который теперь составляет 10 ГБ для тарифных планов «Воля» и «Воля-VDS», 100 ГБ - для «Бизнес» и «Бизнес-VDS», 250 ГБ - для «Профи» и «Профи-VDS», для тарифного плана «Эксперт» – 1000 ГБ.

Кроме того, во всех тарифных планах увеличено место на сервере резервного хранения данных, а также не ограничивается украинский и исходящий зарубежный трафик.

Также Дата-центр ВОЛЯ увеличил скорость входящего зарубежного канала в тарифах с неограниченным трафиком – «Телепорт» и «Телепорт-VIP», которая теперь составляет: для плана «Телепорт» – 30 Мбит/с и для «Телепорт-VIP» – 60 Мбит/с.

Как отметил руководитель Дата-центра ВОЛЯ Андрей КИЛЬКОЛЫХ, компания сегодня предпринимает все необходимые меры для эффективного развития интернет-ресурсов абонентов Дата-центра.

«Кроме увеличения объемов входящего зарубежного трафика мы на 20% снизили стоимость зарубежных каналов с гарантированной полосой пропускания», - сообщил он.

Как отметил А.КИЛЬКОЛЫХ, за последний год объем передаваемого контента существенно вырос, и для оптимальной работы интернет-ресурсов «требуется увеличение объемов их трафика и скорости на отдачу пользователям».

Справка УНИАН. Дата-центр ВОЛЯ – подразделение компании ВОЛЯ, которое занимается предоставлением хостинга серверов (аппаратный хостинг, сollocation/колокейшн, выделенный сервер (dedicated), виртуальный сервер (VPS, VDS)) – размещением сервера на специально оборудованной технической площадке и подключением его к сети Интернет. На время пользования услугой бесплатно предоставляется сервер стандартной конфигурации. При желании абонент может установить без дополнительной платы собственный сервер вместо стандартного.

Компания ВОЛЯ является ведущим украинским общенациональным телекоммуникационным провайдером. В целом по Украине обслуживает около 1,7 млн. абонентов, включая более 430 тыс. пользователей услуги высокоскоростного доступа в Интернет. Компания ВОЛЯ предоставляет комплексную мультисервисную услугу, включающую информацию и развлечения – доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; коммуникации – высокоскоростной доступ в Интернет, компьютерная и голосовая связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.