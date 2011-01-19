Крюковский завод получил разрешение на серийный выпуск трех новых вагонов

ОАО "Крюковский вагоностроительный завод" (г. Кременчуг, Полтавская обл.) получило разрешение на серийный выпуск трех новых вагонов. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба предприятия.

Согласно сообщению, после успешного завершения ходовых, динамических и тормозных испытаний три изделия предприятия: вагон для перевозки сыпучих грузов модели 19-7060-01, вагон-платформа модели 13-7024-01 и полувагон модели 12-7023-03 получили решение межведомственной комиссии под председательством главного инженера Главного управления вагонного хозяйства "Укрзализныци" Владимира МАРХАЯ на постановку на серийное производство.

Справка УНИАН. ОАО "Крюковский вагоностроительный завод" является одним из крупнейших производителей транспортных средств в Украине. Выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику.

Продукция завода поставляется в более чем 20 стран мира.

В 2010 г. предприятие выпустило 9 090 грузовых вагонов и 42 пассажирских.